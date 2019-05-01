اختطاف قائد عسكري من العيار الثقيل موالي للشرعية وهو في طريقه الى السعودية

السبت 25 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية السبت ، بقيام مسلحون مجهولون باختطاف قائد عسكري بارز.

وقالت المصادر لمأرب برس ان مسلحين اختطفوا قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد جمال الشميري بالقرب من طور الباحة في محافظة لحج (جنوبي اليمن).

واوضحت ان العميد الشميري كان في طريقه للسفر الى السعودية لأداء العمرة مع عائلته.