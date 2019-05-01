سرق 600 مليون درهم من بنك إماراتي.. وهكذا تم كشفه

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كشفت صحيفة "الخليج" الإماراتية تفاصيل مثيرة عن واحدة من أكبر عمليات السرقة، بطلها موظف بنك مقال من عمله.
وأوضحت الصحيفة أن الموظف وبعد سنوات من الخدمة في البنك، تمت إقالته، إلا أنه طلب بشكل ودي من مديره إبقاء بعض الصلاحيات لديه، لإنهاء معاملات متعلقة قبل مغادرة الدولة.
وعند إغلاق البنك ليلا، قام الموظف المقال بتحويل 600 مليون درهم إلى حساب خارجي، على أن تبدأ عملية التحويل وهو خارج الدولة.
إلا أن الموظف فوجئ بوجود قرار عليه بمنع السفر، نظرا لشيك دون رصيد بقيمة 15 ألف درهم، وبالتالي توجب عليه التوجه إلى المحكمة لتسوية القضية مع الدائن.
وقام الموظف على الفور بالذهاب إلى المحكمة، وتسوية القضية، والحجز مرة أخرى، في الوقت الذي كان يقف مديرو البنك في ذهول، جراء عمليات السحب الكبير التي تتم تباعا إلى حساب خارجي.
وعند ركوبه الطائرة بغية مغادرة البلاد نهائيا، قبضت الشرطة على الموظف، بعد انحسار الشكوك حوله، ليقر ويعترف بما فعل.