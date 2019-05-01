«مأرب» تحتفي بالذكرى الـ 29 للوحدة اليمنية

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- مأرب

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نظمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، مساء أمس الأربعاء، أمسية رمضانية، بمناسبة العيد الوطني الـ 29 لقيام الوحدة اليمنية في 22 من مايو، بحضور قيادات من السلطات المحلية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية وأمنية.

وألقى وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي كلمة، أكد فيها أن الشعب اليمني لم ولن يقبل الانقلاب ولا مشاريع التفتيت ولا أي إرهاصات تمس وحدته وسلامة أراضيه وسيادته وعروبته..

وشدد على أهمية الاصطفاف الوطني الواسع والالتفاف الشعبي الكبير خلف القيادة السياسية الشرعية حتى يتم إنهاء الانقلاب واستكمال استعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلاب، وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة الذي لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب والمشاريع الصغيرة التي يسعى من خلالها البعض إلى تفتيت جسد الوطن اليمني الكبير.

من جانبها أشارت مدير عام تنمية المرأة بالمحافظة فندة العماري إلى دور المرأة في إعادة تحقيق وحدة الوطن، إلى جانب دورها النضالي في مناهضة الانقلاب والمشروع الإيراني في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، وفي تعزيز أواصر اللحمة المجتمعية..

واستعرضت النجاحات التي حققتها المرأة في اليمن على مختلف الصعد، وفي محافظة مأرب خصوصا في ظل دعم وتشجيع من قبل قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء سلطان بن علي العرادة، ودعمه لكافة البرامج الهادفة إلى تأهيل وتدريب المرأة لتكون عنصرا فاعلا في التنمية والمجتمع.

وتخلل الأمسية تقديم العديد من الفقرات الشعرية والإنشادية المعبرة عن المناسبة الوطنية.