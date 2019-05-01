الامارات تمنح إقامة دائمة لهذه الفئة من المجتمع المقيم على أراضيها

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بدأت الإمارات العربية المتحدة منح إقامة دائمة لمستثمرين وأصحاب “كفاءات استثنائية” في عدة مجالات، حسب ما اعلن اليوم رئيس الحكومة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر “أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة +البطاقة الذهبية+ في الإمارات. إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الإستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون”.
وذكر أن الدفعة الأولى من مستحقي “البطاقة الذهبية” تشمل 6800 مستثمر تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار).
ويعيش في الإمارات حوالى عشرة ملايين شخص، يشكل الاجانب نحو 90 بالمئة منهم.
وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في العقود الاخيرة، واستثمارات ضخمة في مجالات النقط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقرّا لشركات عالمية كبرى.
وتطبّق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الاجانب اقامات محدودة المدة.
وقال الشيخ محمد ان الاقامة الدائمة ستمنح في الإمارات “للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا”.