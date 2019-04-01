الشرعية تتجه الى أقوى دول العالم في الاقتصاد ومسئول يزف بشارات

الجمعة 26 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شارك وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور محمد الميتمي في الجلسة الافتتاحية للمنتدي الثاني لمشروع ومبادرة (الحزام والطريق) الذي دشن اعمالها ،اليوم الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة الصينية بكين تحت شعار (التعاون بين الحزام والطريق.. تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقاً).

ويشارك في المنتدى نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات ووفود حوالي 150 دولة ومنظمة دولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات التي تشملها المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني في العام 2013.

وأكد وزير الصناعة والتجارة ان مشاركة الجمهورية اليمنية في هذا المنتدى خطوة إيجابية ويفتح افاقاً كبيرة ويؤمن فرصاً متنوعاً في مجال التجارة والاستثمار والتنمية مع الدول الاعضاء في مبادرة الحزام والطريق وخاصة مع جمهورية الصين الشعبية.

وامس الخميس وقع وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي في العاصمة الصينية بكين ، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصيني مي نينج، على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لطريق الحرير.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ، سيؤسس هذا الانضمام لعلاقة استراتيجية جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.

كما سيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين اليمن والصين باعتبار ان اليمن كانت من اقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.

وسبق توقيع المذكرة مباحثات اجراها وزير الخارجية خالد اليماني، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، بشأن مذكرة تفاهم التعاون بين بلادنا والصين الخاصة بمبادرة ”الحزام والطريق“.

واشاد وزير الخارجية بدور الصين في حفظ السلم والأمن الدوليين، مشيراً الى ما تمثله مبادرة ”الحزام والطريق“ من ”نموذج لتحقيق المصلحة المشتركة وتبادل المنافع الاقتصادية وتعزيز الحوار والتفاعل بين الحضارات“.

من جانبه، أشار السفير الصيني الى أهمية اليمن من حيث موقعها الجغرافي وارثها التاريخي بالنسبة لمبادرة ”الحزام والطريق“، مؤكداً اهتمام الصين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.