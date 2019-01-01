ريال مدريد يستعد لتجديد عقود 3 من نجومه في الصيف

الثلاثاء 23 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف الصحفي الموثوق ماريو توريخون ، أخر تطورات تعزيزات ريال مدريد الصيفية استعدادًا للموسم المقبل.

وعاش ريال مدريد موسم سيء للغاية بعد الخروج خالي الوفاض دون أي بطولة أثر خروجه من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ، بالإضافة لابتعاده عن المنافسة على لقب الليجا هذا الموسم.

وقال الصحفي الموثوق ماريو توريخون في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا سير الإسبانية: ريال مدريد لديه مواقف واضحة يريد تدعيمها ، لاعب خط وسط، ظهير أيسر، بغض النظر عن التوقيع مع إدين هازارد لاعب تشيلسي.

وأضاف ماريو توريخون: عندما ينتهي الموسم، سيتم إجراء تجديدات للاعبين أمثال كاسيميرو، رافائيل فاران ، كريم بنزيمة.

بينما قال الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول في برنامج الـelchiringuito: رايولا وكيل بوجبا يعيق عملية إنتقاله لريال مدريد.