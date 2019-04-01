رقم صادم ومهول ... هذه مبيعات إسرائيل من الاسلحة خلال 2018

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت الحكومة الإسرائيلية أن مبيعات إسرائيل من الأسلحة تجاوزت 7,5 مليار دولار (6,6 مليار يورو) في 2018، وكان معظمها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وصرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس أن ذلك الرقم يقل عن مبلغ 9,2 مليار دولار الذي تم تحقيقه في 2017 وكان عاما قويا بشكل استثنائي.

وصنف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إسرائيل في المرتبة الثامنة لمبيعاتها في 2017 من بين أكبر عشرة مصدرين للأسلحة في العالم، وقال إن أكبر زبائنها هم الهند واذربيجان وفيتنام.

ولا تكشف الحكومة الإسرائيلية عادة عن تفاصيل صفقات مبيعات الأسلحة، إلا أن بيان الوزراء الأربعاء ذكر أن مبيعات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي شكلت 24% من مبيعات 2018.

وقال إن أنظمة الطائرات بدون طيار (الدرونز) شكلت 15% من تلك المبيعات، بينما شكلت أنظمة الرادار والإنذار المبكر 14% والطائرات ومعدات الطيران 14%.

كما اشتملت المبيعات على "الأنظمة الأرضية والذخيرة ومحطات الأسلحة" وأنظمة الاستخبارات والمعلوماتية والأنظمة البحرية، بحسب الحكومة.

وصرح ميشل بن-باروخ رئيس مديرية التعاون الدولي في وزارة الدفاع في بيان أنه "خلال العام الماضي وقعنا عشرات العقود في أنحاء العالم".

وقال إن ذلك "دليل إضافي على رغبة العدد المتزايد من الدول للتعاون مع دولة إسرائيل، ومؤشر على ثقتها بالقدرات الممتازة لصناعاتنا الدفاعية". وشكلت مبيعات الأسلحة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ 46% من إجمالي المبيعات، بحسب البيان الذي قال إن 26% من المبيعات ذهبت لأوروبا، و20% لأميركا الشمالية و6% لأميركا الجنوبية، و2% لأفريقيا.