بتوجيهات عليا - الإمارات تستهدف أهم موارد اليمن وتكلف عيدروس والبوحر لـ تنفيذ «مهمة قذرة»

الأحد 21 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تواصل دولة الامارات الشريك الرئيسي للسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ، مواصلة ممارساتها ضد الحكومة الشرعية ، لتأكد في كل مرة خروجها عن اهداف ومسار التحالف .

جديد ذلك ما افادت به مصادر خاصة في شبوة (شرق اليمن) عن قيام مايسمى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات ، امس السبت ، على اقتحام محطة تصدير النفط بمنطقة غرير بمديرية الروضة، واعتقال العاملين فيها، وتوقيف ضخ النفط.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان قيادات عليا في القيادة الاماراتية في بالحاف (التي حولتها الامارات الى ثكنة عسكرية وواقفت نشاطها)شرق محافظة شبوة ، اصدرت اوامر تقضي بمنع تصدير النفط الذي تمت اعادة تصديره مؤخرا ضمن جهود حكومية لاستئناف عملية التصدير ومعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية.

واشارت المصادر ان قائد النخبة الشبوانية المدعو محمد سالم البوحر الذي يدين بالولاء للامارات قد وجه اتباعه بالاعتداء على عمال الانبوب في محطة التصدير الواقعة في غرير بمديرية الروضة وامر باعتقالهم مما اوقف عملية التصدير.

وقال مصدر حكومي ان هذا العمل يعرقل عمل التصدير ويعيق عملية التنمية وهي خطوة ليست الاولى التي تحدث من قبل النخبة الشبوانية وانما قد حدثت اكثر من مرة في الاشهر الماضية

وكشفت مصادر مطلعة في عدن ان قرار توقيف التصدير اتخذ في اجتماع عقد بعدن بحضور مسؤولين اماراتيين وعيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي ، وتم تكليف البوحر لتنفيذ المهمة

وربطت مصادرنا بين التصعيد الاماراتي هذا مع محاولات تستهدف افشال محافظ شبوة بن عديو الذي لا يروق للابوظبي ولا يدين بالولاء لها ...