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المخلافي يظهر محذرا واليماني يبشر كل اليمنيين

السبت 20 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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حذر عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، من ما وصفها بمخاطر الترويج لسلام زائف، مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال المخلافي في تصريحات تناقلها الاعلام المحلي، إن جماعة الحوثي لا تفهم إلا لغة الحرب، وإنها ستتعنت في مواقفها حتى اللحظات الأخيرة قبل هزيمتها، لتحصل مقابل ذلك على وضع أفضل في التفاوض.

وأكد المخلافي أنه لا يوجد في الطرف الحوثي يد تقابل اليد الممدودة للسلام من جانب الشرعية.

من جهة أخرى، قال خالد الیماني الذي عين وزيرا للخارجية اليمنية بديلا عن المخلافي، إن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وإن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وفي مقابلة صحفية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وحذر وزير الخارجية اليمني من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا.

وكان مارتن غريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن، قد توقع الانسحاب من الحديدة خلال أسابيع، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول نشر قوات أمنية في الحديدة بعد الانسحاب.

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