مدفعية الجيش الوطني وطائرات التحالف تدك أهدافا جنوب اليمن

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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دكت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة، اليوم الجمعة مواقع المليشيات الانقلابية ، ودمرت أسلحة ومعدات ثقيلة بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش دمرت دبابة، وعربة بي إم بي، وطقمين للحوثيين، بصورايخ حرارية في منطقة قرين الفهد بالعود، وأدى ذلك الى مقتل وجرح العديد من عناصر المليشيات.

في غضون ذلك.. شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط جبل حمك بالعود غرب محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري إن الطيران استهدف بغارتين مركزة معسكر حُلم، ودمر خلالها عدد من الآليات العسكرية ومقتل وجرح عدد من عناصر الحوثي الإنقلابية.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش الوطني ، من استعادة منطقتين بمديرية قعطبة شمالي محافظة بعد هجوم واسع للجيش الوطني على مواقع ميليشيات الحوثي في مناطق قرين الفهد والوطيف بمديرية قعطبة.