الوفاق توجه ضربة لـ حفتر وتسيطر على أهم قاعدة جنوب ليبيا

الخميس 18 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 673

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر في قوات شرقي ليبيا (الجيش الوطني الليبي) ، أن جماعة مسلحة هاجمت اليوم قاعدة جوية رئيسية في جنوبي البلاد يسيطر عليها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وذكر المصدر أن القتال يتواصل في قاعدة "تمنهنت" قرب "سبها"، المدينة الرئيسية في جنوب ليبيا، دون أن يذكر تفاصيل.

في الأثناء، أعلنت قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، الخميس، سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية(30كم شرقي مدينة سبها) جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان لـ"قوة حماية الجنوب" التي تم تشكيلها بعد بدء العمليات العسكرية لخليفة حفتر في الجنوب، وأغلب عناصرها من التبو، نشرته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت القوة، إن "السيطرة على القاعدة جاءت تنفيذًا لتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي (فايز السراج) وفي إطار عملية بركان الغضب(عملية عسكرية أطلقتها قوات الوفاق لصد هجوم خليفة حفتر على العاصمة مؤخرًا) لتطهير المدن الليبية".

من جانبها نقلت قناة 218 نيوز (خاصة) عن مصدر محلي بأن قرابة 15 سيارة مُسلحة تُهاجم مطار تمنهنت وتشتبك مع قوة التمركزات الأمنية التابعة لقوات حفتر. وتعد قاعدة تمنهنت الجوية العسكرية أهم قاعدة جوية في الجنوب الليبي وهي تشرف على الطريق الواصل بين سبها ومناطق الجفرة التي تتوسط البلاد وتربط مناطق ومدن الجنوب بالشمال.

ويوجد في قاعدة تمنهنت مدرج للطائرات يبلغ طوله قرابة ثلاثة كيلومترات كما يوجد بها ورش لصيانة الطائرات ومصانع رافدة للطيران تنتج فيها قطع طيران خفيفة وبنيت علي مساحة 35 كيلومترا مربعا.

وفي 23 مارس 2017 أطلق خليفة حفتر "عملية الرمال المتحركة " للسيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية وسبها (750 كلم جنوب طرابلس) والتي تتواجد بها القوة الثالثة التابعة لكتائب مصراتة الموالية لحكومة الوفاق لكن العملية توقفت بعد لقاء جمع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وحفتر في ابوظبي.