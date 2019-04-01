تعرف على مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجمعة، بمنطقة الأهرامات في مصر، قرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا "كان 2019".

وقسمت المنتخبات الـ24 المقرر مشاركتها في البطولة إلى 4 مستويات يضم كل مستوى 6 منتخبات، تم توزيعها على 6 مجموعات، بحيث يتأهل إلى الدور التالي أصحاب المراكز الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة "A": مصر - الكونغو الديمقراطية - أوغندا - زيمبابوي.

المجموعة "B": نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي.

المجموعة "C": السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا.

المجموعة "D": المغرب - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة "E": تونس - مالي - موريتانيا - أنغولا.

المجموعة "F": الكاميرون - غانا - بنين - غينيا بيساو.

وحصلت مصر على حق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد سحبها من الكاميرون لعدم الجاهزية والتفوق على جنوب أفريقيا، في عملية إعادة التصويت على اختيار البلد المنظم من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف".

وتنطلق منافسات البطولة خلال الفترة من 22 يونيو/حزيران حتى 20 يوليو/تموز المقبلين، وهي أول مرة تقام في فصل الصيف، كما تشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد (7 مرات)، يأتي خلفه المنتخب الكاميروني بـ(5 مرات)، ثم نظيره الغاني بـ(4 مرات).