الانتقالي يرفض انعقاد البرلمان في سيئون .. وبن بريك يتحدى السعودية

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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هاجم نائب رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" هاني بن بريك، المدعوم من دولة الإمارات، انعقاد البرلمان اليمني في مدينة سيئون بوادي حضرموت شرقي اليمن، ووصفه بمجلس “الزور”.وهو ما اعتبره كثير من المراقبين ان ذلك تحد مباشر للسعودية ، التي يبدو ان انعقاد المجلس خلال الايام القادمةسيكون تحت رعايتها واشرافها الامني والعسكري.

وقد بدأ توافد النواب الى مدينة سيئون من يومنا هذا الأربعاء استعداداً لالتئام المجلس بعد مرور أزيد من أربع سنوات على توقف اجتماعاته.

ورغم ترحيب بن بريك في تغريدة له على موقع “تويتر”، بانتشار قوة سعودية أو إماراتية على الأراضي اليمنية باعتبارهم شركاء في محاربة المشروع الإيراني –حسب قوله، إلا أن تهديداته للبرلمان إثر الاستعدادات الجارية لعقد جلساته في سيئون، يعد تهديداً للسعودية التي تقف وراء انعقاد المجلس.

وتابع بن بريك: “لا نرحب ببرلمان الزور والكذب، ولشراكتنا مع التحالف قواعد لا يفهمها الكثير”.

واختتم بن بريك تغريدته بهاشتاج يرفض فيه عقد جلسات البرلمان في سيئون والذي جاء تحت وسم #لا_لعقد_برلمان_اليمن_بالجنوب. وتعثر عقد البرلمان خلال السنوات الماضية على الرغم من أن معظم أعضاء المجلس (النِصاب) موجود خارج البلاد، بسبب فشل محاولات التوصل إلى توافق على هيئة رئاسة جديدة للمجلس.