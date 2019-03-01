صدمة عنيفة لمالكي هواتف سامسونغ

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أصيب عدد من مستخدمى هواتف سامسونغ "غالاكسي إس 9" بصدمة كبيرة، بعد الكشف عن الإصدار الجديد للشركة العالمية، المنتجة لهذه الهواتف.
ذكرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية، أن شركة سامسونغ طرحت مؤخرا إصدارها الجديد موديل "غالاكسي إس 10"، مشيرة إلى أنه يمتلك إمكانيات أكثر تطورا من الإصدارات السابقة.
وقالت الصحيفة، في التقرير، الذي نشرته أمس السبت 23 مارس / آذار، إن الهاتف الجديد يتضمن مميزات تفوق كثيرا عن الإصدارات القديمة.
ويمتلك الإصدار الجديد كاميرا خلفية ثلاثية، وبطارية أكبر، ومعالج أعلى في السرعة، إضافة إلى تقنية شحن الأجهزة الأخرى باستخدام تقنية الشحن العكسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن أصحاب الإصدارات الأقدم من الهاتف مثل "غالاكسي إس 9"، تعرضوا لصدمة قوية، لأن أسعار هواتفهم تراجعت بشكل كبير للغاية.
ولفتت إلى أن هذا يعني أنهم سيخسرون كثيرا في حالة رغبتهم بإعادة بيع هواتفهم للحصول على الهاتف الأحدث.