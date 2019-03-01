الرئاسة الروسية تصريحات ترامب تهدد استقرار الشرق الاوسط

الجمعة 22 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مرتفعات الجولان تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "من الممكن أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى استمرار زعزعة الوضع المتوتر في الشرق الأوسط بشكل جدي. وفي أي حال من الأحوال لا تتفق هذه الفكرة بصورة أو بأخرى مع أهداف التسوية في الشرق الأوسط، بل بالعكس".

وأضاف: "إنها (تصريحات ترامب) دعوة فقط لا غير، ونأمل بأن تبقى دعوة". وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في تويتر في وقت سابق أن على بلاده أن تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.