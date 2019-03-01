من هو الشاعر اليمني الكبير الذي خطف اليوم جائزة أمير الشعراء «أحمد شوقي»كأول شاعر من خارج مصر يحصد الجائزة

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-القاهرة

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أعلن رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الدكتور علاء الهادي، اليوم الخميس 21 مارس 2019 م فوز شاعر اليمن الكبير الدكتور عبدالعزيز المقالح بجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي.

ويكون الشاعر المقالح، بهذا الفوز أول شاعر عربي يحصل على هذه الجائزة من خارج مصر، بموافقة كل أعضاء لجنة التحكيم.

وتم إعلان الفائز اليوم بمبنى نقابة اتحاد كتاب مصر في العاصمة المصرية القاهرة، متزامنا مع اليوم العالمي للشعر الموافق 21 مارس، بحضور وزير الثقافة مروان دماج.

وفي كلمته أكد دماج اعتزاز اليمن بفوز الشاعر المقالح بهذه الجائزة، وقال: إن الشاعر الدكتور عبدالعزيز المقالح مبعث فخر واعتزاز لكل اليمنيين، لقد طبع المقالح طوال أكثر من خمسين عاماً حياة أجيال من اليمنيين بحضوره الأدبي وحتى السياسي.

وأضاف: كان المقالح ومازال في صف عموم اليمنيين وأحلامهم وتطلعاتهم للعدل والحرية والتقدم، شاعراً كبيراً، رائداً ومجدداً في الشعر اليمني والعربي، ومثقفاً وناقداً حمل على عاتقه الأخذ بايدي أجيال وأجيال من الشعراء والأدباء اليمنيين، باقياً عند انحيازاته الدائمة للشعب والحرية.

واستطرد الوزير دماج: لقد كان الشاعر المقالح بالنسبة لنا نحن المحظوظين بمعرفته المباشرة واللصيقة، تكريما يوميا؛ أن نعيش في حضرته، وهو المانح للصداقة العابرة للعمر والاجيال، والاختلافات الفكرية والسياسية.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المقالح عاش عمره الغني والثري من أجل اليمن وثقافته وتقدمه، ولعب للدور الأبرز في مد عرى الصداقة والمعرفة بالمثقفين والأدباء العرب، والتعريف بأجيال من الأدباء اليمنيين في الأواسط الثقافية العربية.

وقال: إن الانجاز الأهم للدكتور المقالح، هو نتاجه الشعري المدهش الممتد لأكثر من ستين عامًا، الذي يحفظ له مكانته بين كبار الشعراء العرب المعاصرين.

ويعدّ المقالح من أبرز الشعراء العرب في الشعر الحديث وفي مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، صدر له عدد كبير من الدواوين الشعرية والكتب النقدية والدراسات الأدبية.

كما فاز بعدد من الجوائز العربية الأدبية كجائزة العويس وجائزة ملتقى القاهرة الدولي الثالث للشعر وغيرهما من الجوائز التي كرسته شاعرا عربيا كبيرا، كما ترجمت عديد من قصائده للغات عالمية، وتدرس تجربته في الجامعات والمدارس وأصبحت بعض قصائده ايقونات ترددها الأجيال.