قائد القوات المشتركة للتحالف يظهر في أهم جبهة مشتعلة أرعبت «عبد الملك»ويتحدث عن موعد انتهاء مهمة التحالف في «اليمـن»-شاهد

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قال قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن / الأمير فهد بن تركي آل سعود/، اليوم الاربعاء 20 مارس 2019 م إن مليشيا الحوثي الانقلابية في أضعف حالاتها، وأن التحالف مستمر في مساندة اليمن حتى إعادة شرعيته.
جاء ذلك خلال زيارته لألوية العروبة في الجيش في محور مران بمحافظة صعدة، حيث اطلع على آخر المستجدات العسكرية في المحور، وعلى سير الخطة العسكرية.
كما أعرب قائد محور مران اللواء عبدالكريم السدعي عن سعادته لهذه الزيارة وامتنانه للدعم الذي يقدمه التحالف، مؤكداً أن القوات اليمنية يوماً بعد يوم تحقق انتصارات كبيرة.