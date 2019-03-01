”واشنطن“ تبعث برسالة لـ”محمد بن سلمان“ بخصوص الحرب في اليمن

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وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رسالة شكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود على دعم جهود السلام في اليمن.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، الاربعاء، أن بومبيو قدم الشكر لولي العهد، لدعم المملكة العربية السعودية جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، لدفع العملية السياسية في اليمن.
واتفق الوزير الأمريكي وولي العهد السعودي على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد.
كما ناقش بومبيو وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قضايا حقوق الإنسان والتطورات في المنطقة.
يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان قد تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.