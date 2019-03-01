إكتشاف مذهل.. القهوة تعالج مرضا قاتلا

الأربعاء 20 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اكتشف علماء في اليابان أن المركبات الموجودة في القهوة يمكنها أن تبطئ أو توقف نمو سرطان البروستاتا، عقب تجارب أجريت على خلايا الفئران.

ووفقا لما جاء في الدراسة، تبين أن "الكافيتول" في القهوة، يمنع نمو الخلايا المقاومة للأدوية الشائعة المضادة للسرطان.

وأوضح العلماء أن المركبات المكتشفة، يمكنها أن تترشح لعلاج سرطان البروستاتا المقاوم للعقاقير، إذا تم تأكيد فاعليتها على البشر.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور هيرواكي إيواموتو من كلية الدراسات الطبية بجامعة كانازاوا: "وجدنا أن الكافيتول وKahweol acetate حالا دون نمو الخلايا السرطانية في الفئران، لكن لابد من أن هذا المزيج يعمل بشكل مترابط مما أدى إلى إبطاء نمو الورم بشكل ملحوظ في الفئران غير المعالجة".

وأوضح إيواموتو "عقب 11 يوما، نما حجم الأورام غير المعالجة بنحو ثلاثة أضعاف حجمها الأصلي (342%)، في حين أن الأورام في الفئران التي عولجت بالمركبين نمت بنسبة تزيد قليلا عن النصف (167%)، أضعاف الحجم الأصلي".

وأشار الدكتور إيواموتو إلى أن هذه الدراسة تجريبية، لذا فإن استخدام مركبات القهوة يعد أمرا ممكنا من الناحية العلمية، لكنه يحتاج إلى مزيد البحث، وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيقها بعد على البشر.