توجيهات رئاسية هامه لمحافظ «عـدن» تحرك «حـوثي» طارئ وتعزيزات ضخمة تتدفق من خمس محافظات بإتجاه هذه الـجبهة الأولى من نوعها في العالم... ماذا تحمل الساعات المقبلة في قطر التحالف يتحدث عن عمليات ناجحة لمقاتلاته الحربية حصدت أكثر من 900 حوثي عاجل: قيادي إصلاحي يكشف عن ”قرار مفاجئ طال انتظاره“ اتخذه الرئيس ”هادي“ ”الحوثي“ يُصعد في ”الحديدة“ ويصفع ”لوليسجارد“ والأخير يتباكى اللواء أمين العكيمي يلتقي بقيادة الشرطة العسكرية بمحافظة الجوف اللواء أمين العكيمي يوجه دعوة خاصة للمنظمات الدولية ومكتب حقوق الانسان بالجوف يوثق جرائم مهولة منها إبادة 63 معلما تاريخا لأول مرة.. الكشف عن عدد السجناء في سجون ”مأرب“ اللواء سلطان العرادة يلتقي رئيس أحد المنظمات الدولية ويعد بتقديم كافة التسهيلات لهم ... والمنظمة تكشف عن هدفها من زيارة مأرب
وجه الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين 18 مارس 2019 م محافظ عدن المهندس احمد سالم ربيع علي ببذل الجهود والعمل الميداني المضاعف وبوتيرة عالية مع مختلف أجهزة الدولة في إطار المحافظة.
جاء ذلك عقب تأدية المحافظ اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة عدن.
وحث الرئيس هادي محافظ عدن على أهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطن والمجتمع وتفعيل التعاون مع أجهزة الدولة والمواطن باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في استقرار وامن وتنمية عدن.
واشار الرئيس هادي الى ان عدن اليوم تمثل عاصمة مؤقتة لليمن ما يتطلب مزيداً من الاهتمام والمثابرة وخلق الشراكة الفاعلة مع مختلف الأجهزة لخدمة المواطن والمجتمع وتحقيق التنمية والاستقرار والارتقاء بالخدمات ومحاربة الظواهر السلبية الدخيلة على عدن ومدينتها وتاريخها الحافل والعريق.