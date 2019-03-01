توجيهات رئاسية هامه لمحافظ «عـدن»

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين 18 مارس 2019 م محافظ عدن المهندس احمد سالم ربيع علي ببذل الجهود والعمل الميداني المضاعف وبوتيرة عالية مع مختلف أجهزة الدولة في إطار المحافظة.

جاء ذلك عقب تأدية المحافظ اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه محافظاً لمحافظة عدن.

وحث الرئيس هادي محافظ عدن على أهمية الحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوق المواطن والمجتمع وتفعيل التعاون مع أجهزة الدولة والمواطن باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في استقرار وامن وتنمية عدن.

واشار الرئيس هادي الى ان عدن اليوم تمثل عاصمة مؤقتة لليمن ما يتطلب مزيداً من الاهتمام والمثابرة وخلق الشراكة الفاعلة مع مختلف الأجهزة لخدمة المواطن والمجتمع وتحقيق التنمية والاستقرار والارتقاء بالخدمات ومحاربة الظواهر السلبية الدخيلة على عدن ومدينتها وتاريخها الحافل والعريق.