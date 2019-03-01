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بالفيديو.. حيل ومزايا قد لا تعرفها في هواتف آيفون!

الأحد 17 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات
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نشرت شركة "آبل" بضع فيديوهات استعرضت فيها مزايا موجودة في هواتفها الجديدة، يجهلها أغلب المستخدمين.

واستعرضت "آبل" كيف يمكن لمستخدمي أجهزة "آيفون-X" وهواتف آيفون الأحدث، التنقل بسهولة بين أي تطبيق يستخدمونه وبين لعبة فيديو كانوا قد شغلوها على الهاتف، وذلك بإزاحة واجهة التطبيق بحركة واحدة بسيطة.

أما الفيديو الآخر، فأظهرت من خلاله الشركة كيف يمكن تحويل الأموال عبر خدمة إرسال الرسائل النصية "IMessage".

وفي الفيديو الثالث، بينت "آبل" كيف يمكن استعمال التطبيق الخاص الذي يساعد على إيجاد الملحقات الإلكترونية المفقودة، التي كانت موصولة بالهاتف عبر البلوتوث أو الشبكات اللاسلكية الأخرى.

كما خصصت "آبل" شريط فيديو آخر يظهر كيفية استعمال رقمي هاتف في نفس الوقت، في هواتف آيفون التي تدعم تلك الميزة.

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