خبر عاجل وسار لجماهير الريال بشأن زيدان

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أكدت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وافق على تدريب ريال مدريد من جديد ابتداءً من يوم الغد الثلاثاء الثاني عشر من مارس الجاري، وذلك خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي خرج الفريق تحت قيادته من 3 بطولات الأسبوع الماضي.
وكان "زيزو" مدرباً لريال مدريد حتى الصيف الماضي، لكنه خرج في مؤتمر صحفي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 على حساب ليفربول الإنجليزي ليعلن استقالته من منصبه، متعللاً ببحثه عن تجربة جديدة.
وتوجهت إدارة فلورنتينو بيريز إلى جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا، الذي فقد وظيفته مع الأخير عقب إعلان الاتفاق مع ريال مدريد مباشرة، وتحديداً قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2018.
وحل زيدان بديلاً عن الإسباني رافائيل بينيتز مطلع عام 2016، وقاد الفريق الأبيض إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، كما فاز بكأس أندية العالم مرتين، والدوري الإسباني مرة، والدوري الأوروبي مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني مرة واحدة.