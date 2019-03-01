عاجل - تعرض قبائل حجور لخيانة كبرى والمواقع تسقط تباعا بيد الحوثي - مصادر تكشف عن قائد المؤامرة وتحذر من خطر كبير خلال ساعات

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر قبلية اليوم الاربعاء ، بتعرض قبائل حجور في محافظة حجة (شمال غرب اليمن) لخيانات كبيرة من شخصيات وقيادات في الحزب الاشتراكي ، ما تسبب في سقوط مناطق كانت القبائل قد دحرت المليشيات منها.

واكدت المصادر لموقع مأرب برس ‏سقوط جبل المنصورة ومناطق الحديتين وجبل القيم وبلاد بني مسلم والقومي والقميمه بيد الحوثيين ، بسبب تلك الخيانات.

واضافت «مناطق شاسعة في حجور معرضة لخطر كبير خلال الساعات القادمة ،والعبسية كادت ان تسقط لكن الابطال صمدوا».

ونفت المصادر وصول اي تعزيزات عسكرية من الشرعية ، كما تم الترويج له خلال الايام الماضية .

وعن المتورطين في المؤامرة ضد رجال حجور كشف المصادر بأن «خالد القاضي احد مشائخ كشر،وهو زعيم الحزب الاشتراكي في المديرية سكرتير أول لمنظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة ورئيسا لما يسمى اللجنة الثورية الحوثية في كشر، هو من قاد تلك المؤامرة» .

وكتب الناشط الاعلامي عامر السعيدي :« يقع وادي سودين وزعيم الاشتراكي أسفل العبيسة من الغرب، من هذا الوادي دخل الحوثي إلى بني شهر ومنها إلى قرية النامرة التي فجر كل بيوت أهلها بني جبهان، ومن النامرة صعد إلى حصن وجبل المنصورة، ومن هناك أطلق النار على ظهر المقاومة التي تصد زحوفاته القادمة من الشرق».

واضاف في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر «لقد حاول الحوثي لأكثر من شهر أن يدخل العبيسة من الشرق لكنه لم يستطع إحراز أي نصر يذكر رغم الخيانات التي تبوء بالخيبة مع انكسار كل زحف، وعندما يأس من دخول العبيسة من الشرق، قام خالد القاضي سكرتير أول الحزب الاشتراكي وعضو لجنته المركزية بإدخال المقاتلين الحوثيين من الغرب».

وتابع «طوال سنوات الانقلاب اشتغل القاضي مع الميليشيا وقاتل وحشد واستقطب مشائخ وأفراد، ومع بداية الحرب على كشر كان الحوثي يهاجم من الشرق والقاضي يقطع الطريق من الغرب ويضع النقاط الأمنية في الطريق بين عاهم وسودين».

وقال في تغريدة اخرى «العبيسة جبل واحد في كشر لم يدخله الحوثي بالقوة بل بالخيانة، وإذا كانت السيطرة على جبل في شهرين انتصارا، فسوف يحتاج لعشر سنوات حتى يسيطر على كل جبال كشر ،لازالت الجبهات الأخرى مشتعلة وثابتة وبعيدة عن الخيانات والاشتراكي».

وشهدت جبهة حجور بمديرية كشر في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، أمس الثلاثاء، مواجهات شرسة بين مليشيا الحوثي ورجال القبائل.

وأحرزت مليشيا الحوثي تقدماً ملحوظاً شرقي مديرية كشر، عقب سيطرتها على مواقع هامة بعد قتال عنيف مع رجال القبائل، في ظل تقاعس من الشرعية والتحالف.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي تمكنت من التقدم في مناطق العبيسة شرقي كشر وسيطروا على جبل المنصورة الاستراتيجي ومنطقة "الحديتين".

وبحسب المصادر فإن الحوثيين يواصلون قصفهم الممنهج للقرى والمناطق الآهلة بالسكان بالسلاح الثقيل والصواريخ الباليستية.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي قصفت قرية "الزعاكرة" بصاروخ أرض- أرض وهو الأول من نوعه منذ الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على حجور.