أخطر سلاح تقدمه أمريكا لإسرائيل ...

الأربعاء 06 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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للمرة الأولى، نشر الجيش الأمريكي منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتقدمة "ثاد" (THAAD) في إسرائيل، وهي المنظومة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية داخل الغلاف الجوي للكرة الأرضية وخارجه.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية، أن "الجيش الأمريكي وللمرة الأولى نشر في إسرائيل منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ الباليستية، وذلك في إطار تمرين مشترك يُجرى في النقب لقوات الدفاع الجوي التابعة للجانبين".

وذكرت القناة أن "أكثر من مئتي جندي أمريكي يشاركون في التمرين"، زاعمة أن "الهدف من نشر هذه المنظومة المتقدمة، هو تدريب الطواقم على نصب المنظومة بأسرع وقت، إضافة لتوطيد التعاون والتنسيق مع منظومات الدفاعات الجوية الإسرائيلية".

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، بنشر منظومة "ثاد"، وقال: "هذا دليل آخر على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

وأوضح المتحدث بلسان جيش الاحتلال، أن "نشر البطاريات الأمريكية يعبر عن مدى التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل"، منوها إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بالتعاون مع القوات الأمريكية بهدف تعزيز التنسيق والقدرات على الدفاع عن أجواء إسرائيل (فلسطين المحتلة)".

ونوهت القناة، إلى أن "منظومة "ثاد" تنضم إلى القدرات الإسرائيلية المضادة للصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وهي من المنظومات الدفاعية الجوية الأكثر تطورا في العالم".

ولفت المتحدث إلى أن "الجيش قادر ومستعد للدفاع عن أجواء إسرائيل وعن الجبهة الداخلية بوجه التهديدات المتنوعة القريبة والبعيدة"، موضحا أن "منظومة "ثاد" هي منظومة متنقلة وقادرة على اعتراض صواريخ باليستية داخل الغلاف الجوية للكرة الأرضية وخارجه".