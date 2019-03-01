الديوان الملكي يعلن وفاة ابنة أول ملك للسعودية

الثلاثاء 05 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة جهير، بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء 5 مارس/ آذار.

وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقال الحساب الرسمي، الذي يتناول أخبار الملك سعود على موقع "تويتر": "ننعي الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز… سنفتقدك كثيرا".

ونشرت الصفحة مقطع فيديو للأميرة الراحلة في سن الطفولة مع والدها الأمير سعود في مدينة الرياض".

والأميرة الراحلة هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبد العزيز.

وهي ابنته من زوجته تركية بنت محمد بن عبد العزيز، وهي زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.

وكانت الأميرة الراحلة أم لبنتين هما الأميرتان لمى ولين.

وتولى الملك سعود الحكم في المملكة العربية السعودية من 9 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1953 حتى 2 نوفمبر 1964.

وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور.