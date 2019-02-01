حصري.. مليشيا الحوثي تبدأ بتنفيذ اقبح مخطط لإنتزاع العقيدة الإسلامية والقتالية من منتسبي الجيش في مناطق سيطرتها وهذه أولى الوحدات

الإثنين 25 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر عسكرية رفيعة اليوم الإثنين 25 فبراير 2019 بالعاصمة صنعاء أن مليشيات الحوثي اقدمت خلال الايام القليلة الماضية على تنفيذ أخطر مخطط حوثي لإنتزاع العقيدة الإسلامية والقتالية لمنتسبي قوات الجيش في مناطق سيطرتها واستبدالها بثقافة المشروع الفارسي التي تؤمن بولايه سيد صعدة.

وقالت المصادر لـ«مأرب برس» التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ، إن مليشيات الحوثي، بدأت خلال الايام القليلة الماضية بإستدعاء منتسبي دائرة التأمين الفني «إصلاح الصيانة» الى صنعاء ومن ثم نقلهم الى معسكرات سرية لإجبارهم على عقد دورات طائفة لمدة شهر مقابل صرف نصف راتب.

وأضافت المصادر على ان البعض من منتسبي قوات الجيش بصنعاء عبروا عن رفضهم القاطع للابتزاز الحوثي الإيراني الذي وصفوه بأنه اقبح مخطط حوثي يستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الرافضة لمشروع الانقلاب وفهرسة اليمن.

وذكرت المصادر إن قيادات عسكرية موالية للجماعة، وخبراء عسكريون من إيران وحزب الله اللبناني، هم من يتبنون ويقدمون المحاضرات في تلك الدورات الطائفية التي تقيمها الجماعة لمنتسبي قوات الجيش في سياق سعي الجماعة لكسب ولائهم وطمس هويتهم الإسلامية والجمهورية.