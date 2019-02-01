الحوثي يستعد لشن أكبر هجوم على الضالع ومصادرنا تكشف عن تحركات خطيرة وتحشيد مسلح غير مسبوق

السبت 23 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر قبلية في محافظة إب (وسط اليمن) عن قيام مليشيات الحوثي الانقلابية، بعمليات تحشيد كبيرة في مديريات المحافظة ، بهدف ارسالهم الى محافظة الضالع المجاروة.

وافادت المصادر في حديث لموقع مأرب برس ، ان مشرفي الحوثي في بعض مديريات محافظة إب ، حاولوا حشد مسلحين من ابنائها للزج بهم الى مديرية الحشاء التابعة لمحافظة الضالع ، حيث تلقوا هزيمة هناك قبل ايام انتهت باعلان الجيش الوطني والمقاومة تحرير كامل المديرية بعد معارك مع الحوثيين .

ومع ان الشرعية اعلنت تحرير مديرية الحشاء واقتراب قواتها من اولى مناطق إب وتحديدا مديرية السبرة (جنوب شرق إب) والتي تقع على الحدود مع الضالع ، الا ان جيوب للحوثيين لاتزال تتواجد في اطراف الحشاء ، وقامت قبل يومين بتفجير منزل يملكه رئيس جهاز الامن السياسي التابع للشرعية اللواء عبده الحذيفي ويقع في الحشاء.

وبالعودة لتحركات المليشيات ، حذرت المصادر من ان الحوثي يسعى لرد الهزيمة التي وجهت له في الحشاء ويحضر لهجوم كبير ويقوم بحشد اعداد كبيرة من المسلحين.

وقالت المصادر انه وبرغم اساليب الترهيب والترغيب التي تمارسها مليشيات الحوثي للزج بأبناء مديريات إب في جبهة الضالع ، الا انها واجهت رفضا كبيرا ، واستدلت بما حدث في بني مفتاح في مديرية القفر اليومين الماضيين ، حين تطور الخلافات بين المليشيات وابناء المنطقة الى اشتباك مسلح انتهى بانسحاب حملة حوثية كانت قد قدمت للبحث عن مقاتلين والدفع بهم الى الضالع وهو ما رفضته القبائل هناك.

والحشاء مع دمت وقعطبة ومريس هي مديريات تتبع اداريا محافظة الضالع (جنوبي اليمن ) وهي مجاورة لمحافظة إب من جهة شرق وجنوب مدينة إب.

وترابط في تلك المناطق التي لايزال للحوثي تواجد فيها ، وحدات عسكرية اغلبها تتبع محافظة إب مثل قيادة محور إب واللواء 30 مدرع ، اضافة الى مقاتلين من ابناء المديريات المذكورة انفا وهم منخرطين في تشكيلات عسكرية وبعضهم يقاتلون في صفوف المقاومة الشعبية ، وتنشط في هي المناطق جبهات مختلفة ابرزها جبهة حمك.