قبائل «خب والشعف» بالجوف تقصم ظهر المليشيات بإعلان صادم واللواء العكيمـي يبتهج بالموقف ويوجـه دعوه هامة لبقية القبائل

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احتشد أهالي وقبائل مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، صباح اليوم الثلاثاء، لدعم ومساندة الجيش الوطني في جبهات المديرية واستكمال تحرير المحافظة.
واكدت القبائل خلال وصول المقاتلين الى جبهة خب وقوفها الكامل مع الجيش الوطني في مهمة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.
وثمن محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي هذه المبادرة التي قام بها أهالي وقبائل مديرية خب والشعف ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في الجيش الوطني لمقارعة المليشيات الانقلابية.
وقال اللواء العكيمي إن أربعة كيلو فقط تفصل قوات الجيش الوطني عن سوق الخميس بالمديرية بعد أن صارت مطلة على منطقة الرفحه.
وأكد العكيمي أن قوات محور الجوف خاضت معارك عنيفة مع المليشيا خلال الايام الماضية حيث تمكنت من تحرير عدة مواقع بينها وادي السليلة ومواقع أخرى بالقرب من مركز مديرية خب والشعف.
وأضاف العكيمي أن المليشيا تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال تلك المواجهات. لافتا إلى أن العملية مستمرة حتى استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة.
ودعا اللواء العيكمي كل الأحرار من القبائل إلى التلاحم والاصطفاف الوطني لمواجهة خطر المليشيا ومحاولاتها تغييب الهوية اليمنية وتحريف القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها اليمنيون منذ زمن بعيد، لا فتا إلى الدور المحوري الذي تلعبه القبيلة اليمنية في سبيل الجمهورية واستعادة الدولة.