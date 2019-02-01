هادي يتحدث عن بداية انفراج في اليمن وخطوة اولى لتحقيق ذلك بعد نفاذ صبرها.. قبائل يمنية شرسة تعلن النفير العام ضد العدوان «الحـوثي» وتزحف بالمئات من المقاتلين صوب «كشر»..مستجدات هامة هكذا يخدع الحوثي الشعب بشأن فلسطين والتاريخ يسجل تعاون اسرائيل مع الاماميين علي محسن يعلن موقف قوي بشأن الانسحاب من الحديدة والشرعية تطلق تحذير خطير السعودية توقع مع باكستان اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار فتوى زواج المسيار في السعودية تثير الجدل تفاصيل مكالمة هاتفية بين بوتين والملك سلمان إيرانية خلعت حجابها في وسط طهران... لهذا السبب 4 فصائل قصمت ظهر حزب المؤتمر وشتت شمله - فصيل هو الأقوى يقوده قيادي وآخر خان الزعيم واعلن طاعة السيد فنانة عالمية تواجه دعوى قضائية بـ 100 مليون دولار
أكدت مصادر قبلية اليوم الثلاثاء في منطقة بني شهر شمال مديرية كشر، التابعة اداريا لمحافظة حجة شمال غرب اليمن وصول المئات من المقاتلين من ابناء قبائل وشحة المجاورة لبني «شهر» وذلك دعما للقبائل التي تواجه عدوان المليشيا في المنطقة.
وذكرت المصادر لـ«مأرب برس» على أن مقاتلات التحالف العربي نفذت ضربات جوية مركزة ضد تجمعات وتحركات المليشيات في منطقة بني شهر اسفرت نتائجها عن مصرع العشرات من مقاتلي المليشيا.
وعن آخر التطورات الميدانية التي تشهدها جبهات القتال اليوم الثلاثاء أكدت المصادر ذاتها عن تمكّن ابناء القبائل صباح اليوم في بني رسام، وبني شريه، والمالكي جنوب المديرية كسر عدة زحوفات حوثية كبدت الاخير عشرات القتلى والجرحى.