بعد نفاذ صبرها.. قبائل يمنية شرسة تعلن النفير العام ضد العدوان «الحـوثي» وتزحف بالمئات من المقاتلين صوب «كشر»..مستجدات هامة

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر قبلية اليوم الثلاثاء في منطقة بني شهر شمال مديرية كشر، التابعة اداريا لمحافظة حجة شمال غرب اليمن وصول المئات من المقاتلين من ابناء قبائل وشحة المجاورة لبني «شهر» وذلك دعما للقبائل التي تواجه عدوان المليشيا في المنطقة.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس» على أن مقاتلات التحالف العربي نفذت ضربات جوية مركزة ضد تجمعات وتحركات المليشيات في منطقة بني شهر اسفرت نتائجها عن مصرع العشرات من مقاتلي المليشيا.

وعن آخر التطورات الميدانية التي تشهدها جبهات القتال اليوم الثلاثاء أكدت المصادر ذاتها عن تمكّن ابناء القبائل صباح اليوم في بني رسام، وبني شريه، والمالكي جنوب المديرية كسر عدة زحوفات حوثية كبدت الاخير عشرات القتلى والجرحى.