تفاصيل جديدة عن سير المعارك في «مديرية الحشاء»بالضالع عقب هجوم مباغت لرجال المقاومة والجيش الجيش يعلن حصاد المعارك العنيفة التي خاضها اليوم ضد مليشيا الحوثي في جبهة البرح بـ«تعـز» باكستان تتخذ قرارا استثنائيا من أجل «محمد بن سلمان» جريمة وحشية تهز عـدن.. سافر لإقامة حفل زواجه فقتله مسلحين الحزام الأمني وتخلصوا من جثته - تفاصيل مروعة عاجـل.. قبائل «حجور» توجه نداء استغاثة للرئاسة اليمنية والتحالف ومصادر تتحدث عن تعرّض القبائل لخذلان غير مسبوق - مستجدات طارئة الباحث محمد جحيش يحصل على الماجستير بدرجة امتياز تويتر يحذف تغريدة للمرشد الإيراني ويوضح لماذا مستجدات عاجلة من عمران وحجور - غارات عنيفة وكمين محكم يحصدان عشرات القتلى من الحوثيين بينهم قيادات بارزة - اسماء خبر سار للأكاديميين في المحافظات غير المحررة سلطنة عمان تفاجئ الجميع بشأن العلاقات مع إسرائيل وأزمة الخليج وحرب اليمن
تمكن رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني مساء اليوم السبت من التقدم والسيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي في مديريه الحشاء غرب جنوب محافظة الضالع (جنوب اليمن).
ونقل موقع "يمن شباب نت" عن مصادر بالجبهة قولها"أن مواجهات عنيفة تدور بمختلف أنواع الأسلحة تمكن رجال المقاومة الشعبية مسنودين بقوات من الجيش من تحرير منطقة سوق الطاحون والجبال المحيطة عقب هجوم مباغت لرجال المقاومة والجيش على المنطقة".
وأفادت المصادر "أن عناصر مليشيات الحوثي لاذت بالفرار أمام زحف رجال المقاومة الشعبية والجيش كما يواصل تطهير باقي المواقع شمال وغرب المديرية بالحدود مع محافظة إب (وسط اليمن)".
يشار أن مواجهات تشهدها مديرية الحشاء لليوم السابع بين رجال المقاومة والجيش من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى على أطراف المديرية الشمالية والغربية تمكن رجال المقاومة والجيش من تحرير مناطق كانت قد تمركزت فيها مليشيات الحوثي.