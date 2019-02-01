تفاصيل جديدة عن سير المعارك في «مديرية الحشاء»بالضالع عقب هجوم مباغت لرجال المقاومة والجيش

الأحد 17 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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تمكن رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني مساء اليوم السبت من التقدم والسيطرة على مواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي في مديريه الحشاء غرب جنوب محافظة الضالع (جنوب اليمن).

ونقل موقع "يمن شباب نت" عن مصادر بالجبهة قولها"أن مواجهات عنيفة تدور بمختلف أنواع الأسلحة تمكن رجال المقاومة الشعبية مسنودين بقوات من الجيش من تحرير منطقة سوق الطاحون والجبال المحيطة عقب هجوم مباغت لرجال المقاومة والجيش على المنطقة".

وأفادت المصادر "أن عناصر مليشيات الحوثي لاذت بالفرار أمام زحف رجال المقاومة الشعبية والجيش كما يواصل تطهير باقي المواقع شمال وغرب المديرية بالحدود مع محافظة إب (وسط اليمن)".

يشار أن مواجهات تشهدها مديرية الحشاء لليوم السابع بين رجال المقاومة والجيش من جهة ومليشيات الحوثي من جهة أخرى على أطراف المديرية الشمالية والغربية تمكن رجال المقاومة والجيش من تحرير مناطق كانت قد تمركزت فيها مليشيات الحوثي.