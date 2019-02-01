قصف ونزوح وطلب عاجل الى التحالف والمعارك على أشدها - اليكم آخر مستجدات الحرب في حجور

السبت 16 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم السبت بين قبائل حجور ومليشيا الحوثي الانقلابية، بعد محاولة الأخيرة السيطرة على جبل جمانه الاستراتيجي في منطقة بني رسام جنوب مديرية كشر في محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

وتمكن رجال القبائل من صد هجوم المليشيات وكسر تقدمهم باتجاه جبال جمانه ، بعد ان حشد الحوثيين مسلحيهم من جهة افلح الشام.

ونقل موقع مأرب برس عن مصادر ميدانية متطابقة تأكيدها رصد تحركات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة النيد بمديرية افلح الشام.

وقالت المصادر ان الحوثيين قصفوا قرى "الطلاحية" و"الشعاثمة" و "بني رسام" جنوب كشر بقذائف الهاون من مواقع تمركزهم في منطقة النيد أفلح الشام.

‏تسبب ذلك في نزوح عشرات الأسر من القرى التي طالها القصف الحوثي والقرى المجاورة في افلح الشام.

وتشهد مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة، توترا كبيرا بين أبناء قبائل حجور والمليشيات الحوثية، بالتزامن مع موجة نزوح .

على ذات الصعيد ، جدد أبناء قبائل حجور مناشدتهم العاجلة للتحالف والشرعية لتزويدهم بمستشفى ميداني لإنقاذ الجرحى، لافتين إلى أن الجرحى يفترشون الأرض ويعانون أشد المعاناة بسبب عدم وجود رعاية طبية مناسبة.

وتتزامن المعارك في مناطق حجور ،مع اعلان القوات المسلحة امس الجمعة ، تحريك قوات كبيرة لفك الحصار عن حجور وتحرير ما تبقى من مديريات حجة والتقدم باتجاه مناطق في الحديدة محاددة لمحافظة حجة.