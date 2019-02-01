الكشف عن ملابسات مقتل الرجل الثاني بعد «عبدالخالق الحوثي» والضابط السابق المقرب من «احمد علي»

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت وسائل اعلام سعودية ان رئيس ما يسمى عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للحوثيين قتل بغارة جوية قبل ثلاثة أيام .

وكانت وسائل إعلام تابعة حوثية اعترفت امس الثلاثاء، بمقتل رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية في نهم شرق صنعاء ، العميد الركن محمد محمد عبدالله المترب.

وقتل المترب في غارة جوية للتحالف في منطقة فرضة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، الأحد الماضي، إلا أن الحوثيين تكتموا عن خبر مقتله حتى تم إعلان خبر تشييعه امس الثلاثاء في العاصمة اليمنية صنعاء ودفنه فيها بمقبرة ماجل الدمة.

والمترب هو الرجل الثاني بعد عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك والذي يقود ما يسمى المنطقة العسكرية المركزية ، كما كان احد القيادات البارزة في الحرس الجمهوري سابقا حين كان يقوده نجل صالح (احمد علي) وكان احد الضباط المقربين منه.