الكشف عن ملابسات مقتل الرجل الثاني بعد «عبدالخالق الحوثي» والضابط السابق المقرب من «احمد علي»

معارك حجور تلتهب والمواجهات تلتحم بـ«عمران»- تفاصيل لماذا يفرط الرئيس والحكومة ومجلس القضاء الأعلى في محاكمة قيادات المليشيات الحوثية الأمم المتحدة تموّل مليشيا الانقلاب بملايين الدولارات تحت يافطة مشاريع وهمية تعرف على التطبيق الجديد الذي يجتاح العالم بسرعة رهيبة ماذا يعني وضع لسعودية على القائمة الأوروبية السوداء.. ؟ حكم دولي لإيران ضد واشنطن اليمن يفوز بنصف جوائز الاحتفال الثقافي العالمي في جامعة بوترا الماليزية اليمن حاضرة في حفل الحضارات الدولي بجامعة بوترا الماليزية نصر سيصل بالشرعية الى «عمران» إن تحركت في «حجور» وحديث للانقلابي «المشاط» عنها وكيف جاءه الرد من رجالها بيان بريطاني محبط بشأن «اتفاق الحديدة» وحديث عن تقدم بخصوص «الحل السياسي»
قالت وسائل اعلام سعودية ان رئيس ما يسمى عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للحوثيين قتل بغارة جوية قبل ثلاثة أيام .
وكانت وسائل إعلام تابعة حوثية اعترفت امس الثلاثاء، بمقتل رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية في نهم شرق صنعاء ، العميد الركن محمد محمد عبدالله المترب.
وقتل المترب في غارة جوية للتحالف في منطقة فرضة نهم التابعة لمحافظة صنعاء، الأحد الماضي، إلا أن الحوثيين تكتموا عن خبر مقتله حتى تم إعلان خبر تشييعه امس الثلاثاء في العاصمة اليمنية صنعاء ودفنه فيها بمقبرة ماجل الدمة.
والمترب هو الرجل الثاني بعد عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك والذي يقود ما يسمى المنطقة العسكرية المركزية ، كما كان احد القيادات البارزة في الحرس الجمهوري سابقا حين كان يقوده نجل صالح (احمد علي) وكان احد الضباط المقربين منه.