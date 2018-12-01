قانون جديد يمنحك الحصول على الجنسية التركية بكل سهولة

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أجرت السلطات التركية الجمعة، تعديلا على أحد الشروط الخاصة بمنح الجنسية مقابل شراء العقار.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، والذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.
وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال ثلاث سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.