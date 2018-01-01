تعرف على شروط وفد الشرعية لتشغيل مطار صنعاء وسبب رفض الانقلابيين

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وفد الحكومة اليمنية، إنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة.

وأضاف عضو في وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مباحثات السلام حول اليمن في السويد، أنه يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب.

وكان وفد الشرعية المفاوض في مشاورات السلام وافق على اقتراح فتح مطار صنعاء، واضعاً عدداً من الشروط.

و قال مسؤولان يمنيان لـ"رويترز" إن الحكومة اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.

وزير الخارجية خالد اليماني كان قد قال في تصريحات صحفية إن الحكومة تبحث عن تشغيل كل مطارات اليمن، على أن يكون مطار عدن مطار السيادة، وبقية المطارات داخلية.

وقال مروان دماج وزير الثقافة وعضو الوفد المفاوض "نحن مع فتح مطار صنعاء وإنهاء معاناة المواطنين كاملة فيما يتعلق بالتنقل ونقلهم".

وتابع قائلا "مطار صنعاء مقترحنا واضح وعملي إنه يتحول لمطار داخلي يتم فيه نقل المواطن من صنعاء إلى عدن ثم يغادر بأي اتجاه (دولي)" وذلك في تصريحات لوكالة رويترز.

رئيس وفد الانقلاب محمد عبدالسلام قال انهم لن يقبلوا بالتفتيش ، في رفض صريح لمقترح اعادة فتح مطار صنعاء.