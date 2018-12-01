تحركات حوثية خطيرة ومخططات عدائية وارهابية تهدد الملاحة الدولية

السبت 08 ديسمبر-كانون الأول 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اكدت مصادر عسكرية ميدانية اليوم السبت 8 ديسمبر/كانون الاول 2018 ان المليشيا الحوثية المدعومة من ايران مستمرة في اعمالها الارهابية والعدائية باستخدام القوارب المفخخة لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الاحمر .

ونقل مأرب برس عن المصادر تأكيدها ان التقارير الواردة من الحديدة عن استهداف التحالف لقاربين ، كانت المليشيا الحوثية تقوم باعدادها وتجهيزها للقيام باعمال ارهابية .

وذكرت التقارير ان القاربين المستهدفة كانت بالقرب من الحديدة بعيدة عن اي مرافىء للصيد او التجمعات السكانية بمنطقه بحرية خالية في محاولة من المليشيا الحوثية لتحاشي استهدافها من التحالف .

وتحاول المليشيا الحوثية التصعيد من اعمالها العدائية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات السويد لاثبات وجودها وامتلاكها لقدرات تهدد الامن الاقليمي والدولي .