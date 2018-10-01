انتصار جديد لقوات الجيش بصعدة.. « تحرير جبل رمدان المطل على مركز مديرية باقم»

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شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الاثنين، هجوماً عنيفاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في الجهة الشمالية الغربية لمركز مديرية باقم، شمالي غرب محافظة صعدة.
وقال قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت خلال هجوم مباغت نفذته فجر اليوم، من تحرير "جبل رمدان" المطل على المجمع الحكومي ومركز مديرية باقم من الجهة الشمالية الغربية.
وأضاف العميد مجلي، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، فيما استعاد أبطال الجيش الوطني كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي نهبتها المليشيات من معسكرات الجيش.
ولفت إلى أن الميليشيا تعيش حالة انهيار، وأن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها حسب الخطط المرسومة بإسناد من قوات التحالف العربي.
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