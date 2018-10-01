«اليونيسيف» تزف البشرى لمليون ونصف أسرة يمنية.. بحوالات نقدية

الإثنين 08 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلنت منظمة اليونيسف، في وقت متأخر من مساء الأحد 7 اكتوبر/تشرين الأول 2018م، استئناف صرف دورة الصرف الثالثة للمساعدات النقدية في عموم اليمن.

وقالت المنظمة في بيان نشرته في صفحتها على «تويتر»، أنه سيستفيد من الحوالات النقدية الطارئة حوالي 1.5 مليون أسرة من أشد الأسر اليمنية فقراً – أي ما يقدّر بنحو 9 ملايين نسمة – وذلك بتمويل سخي من البنك الدولي.

وقال خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : «تعتبر هذه المساعدات النقدية، والتي تمثل شريان حياة لحوالي ثلث السكان في اليمن، أمراً حيوياً للغاية لمساعدة الأسر في اليمن على تدبير أمورها المعيشية».

وكانت اليونيسف، قد أعلنت إطلاق المرحلة الثالثة، من صرف الحوالات النقدية للحالات الأشد فقرا في اليمن، السبت الماضي، لكنها أوقفتها الأربعاء الماضي، بشكل مؤقت لأسباب قالت أنها متعلقة بفقدان التواصل بمركز الاتصال التابع لها.

وكالة «الأسوشتيد برس»، الأمريكية، نقلت، الأربعاء، عن مصادر خاصة في اليونيسف قولها أن «المنظمة أوقفت صرف المشروع، خوفا من الحوثيين».

وقالت الوكالة: «إن المتمردين الحوثيين يعملون على عرقلة إنشاء مركز للاتصال لأنهم يخشون من أن يتم الكشف عن تلاعبهم في التحويلات النقدية».

يشار إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ابتهاج الكمال، قالت الجمعة، إنها خاطبت، الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف لدى بلادنا ريتشل ريلانيو، من اجل العمل على استكمال الترتيبات، التي تواجه إطلاق المشروع والعمل بنفس الآلية المتبعة في المراحل الأولى والثانية وعدم إحداث أي تغيير في تصميم المشروع.