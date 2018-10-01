دعوة هامة مـن «عـلي مـحـسن الاحـمـر» الى كافة ابناء الشعب اليمني

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دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، وضد عنجهيتها وعدم الصمت على اعتداءاتهم وإهانتهم وإيذائهم لمكانة المرأة اليمنية.
وطالب الفريق محسن المجتمع الدولي بالالتفات للجرائم التي تتعمد ميليشيا الحوثي ارتكابها ضاربة عرض الحائط بكل الأخلاق والقوانين والقيم في تحدٍ صارخٍ لإرادة اليمنيين وللإرادة الإقليمية والدولية.
وتطرق نائب الرئيس خلال لقائه ممثلي اليمن في الفريق الأمني المنبثق عن أصدقاء اليمن- تطرق إلى انتهاكات المليشيا بحق عدد من الطلاب والطالبات والمواطنين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من اعتداء بالضرب والإهانة والاختطاف في حق مدنيين عزل رفضوا سياسة القمع والتجويع والتركيع الحوثية.
وأكد الفريق محسن بأن هذه الجرائم تثبت بما لا يدع مجالاً للشك عدوانية المليشيا تجاه اليمنيين وتجاه المرأة بالذات وعدم احترامهم لها واستناد الميليشيا لمشروعية القتل والعنف المسلح متجاوزةً بذلك كل الأعراف والعادات اليمنية وقوانين حقوق الإنسان.
ودان، نائب الرئيس ، ما يرتكبه الانقلابيون الحوثيون المدعومون من إيران من جرائم كبيرة بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها استهدافهم مخيماً للاجئين بعدد من القذائف في بني جابر بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
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