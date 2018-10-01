«البحسني» يستنفر القيادات العسكرية والأمنية بـ«حضرموت» ويصدر توجيهات صارمة لمواجهة «أنصار الانتقالي»

السبت 06 أكتوبر-تشرين الأول 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج البحسني، الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ«التصدي بمنتهى الحزم والقوة لأي محاولات اعتداء على المنشآت العسكرية والأمنية والمدنية والخاصة».

جاء ذلك خلال ترؤوس المحافظ، اليوم السبت، اجتماعاً لقادة الألوية والأمن وعدد من قادة الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لمناقشة التطورات الأمنية في المحافظة.

واستعرض الاجتماع التطورات الأمنية والاستعدادات والخطط التي أعدتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، وفقًا لمهامها الدستورية للحفاظ على المكتسبات الوطنية والحفاظ على جاهزيتها حرصًا على حفظ الأمن ولاستقرار بحضرموت في هذه الظروف الصعبة.

وكان ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» قد أعلن التمرد على الحكومة الشرعية، ووجه انصاره للسيطرة على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، وادارتها.

وقال اللواء البحسني: «اليوم أيضًا نواجه تحديات وتطورات الأوضاع الاقتصادية وسوء المعيشة التي يمر بها المواطن، ورغما عن ذلك سنواصل وقوفنا ومساندتنا للمواطن حتى تحقيق طموحاتنا من أجل بناء مستقبل المحافظة واستعادة موقعها اللائق وتاريخها العريق».

ووجه المحافظ البحسني الأجهزة العسكرية والأمنية باستمرار العمل الميداني، وأن تكون الأجهزة الأمنية والعسكرية على مستوى المسؤولية امن المهنية والاستعداد لتكون نموذج للمناطق المحررة.

وأكد أهمية الحفاظ على التجربة الناجحة التي قدمتها محافظة حضرموت وعدم السماح بخلق أي فوضى، مشيراً إلى أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه حضرموت سيخدم الوطن عامة والمحافظات المحررة خاصة للإسهام في تثبيت الأمن ونقل التجربة السليمة والناجحة إلى كل المحافظات.