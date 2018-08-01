الكشف عن القيمة السوقية الحقيقية لصلاح

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كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القيمة السوقية الحقيقية للفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول، في حال فكر الأخير ببيعه.
وقالت الصحيفة إن فريق ليفربول كان محظوظا في تمديد عقده مع النجم المصري لمدة خمسة مواسم، لأن هذا رفع بقوة من قيمة اللاعب السوقية.
وتصدر "صلاح" قائمة أغلى لاعبي ليفربول بمبلغ 175 مليون دولار، فيما حل البرازيلي فيرمينو في المرتبة الثانية بـ92 مليون دولار، ثم السنغالي ساديو مانيه الذي بلغت قيمته 82 مليون دولار.
واعتمدت صحيفة "ديلي ستار" في تقييمها على موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالأمور المالية المتعلقة بكرة القدم.