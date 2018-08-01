بالفيديو .. الرئيس الفنزويلي ينجو من محاولة اغتيال بواسطة طائراة مسيرة ..هكذا تمت حمايته

الأحد 05 أغسطس-آب 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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نجى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من محاولة إغتيال اتهم فيه الولايات المتحدة وكولومبيا بمحاولة تنفيذه، أثناء إلقائه خطابا في كراكاس السبت، والذي أدى إلى إصابة سبعة حراس بجراح.

وقال مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إن "جسما طائرا انفجر أمامي.. كان هجوما يستهدف قتلي، لقد حاولوا اغتيالي اليوم"، مضيفا "لا أملك أدنى شك أن اسم (الرئيس الكولومبي) خوان مانويل سانتوس يقف وراء هذا الهجوم".

كما اعتبر الرئيس الفنزويلي أنه نجا بفضل من الله والشعب والقوات المسلحة الفنزويلية من مؤامرة يمينية (المعارضة) تقف وراءها كولومبيا والولايات المتحدة.

وكانت المحطات التلفزيونية المحلية تبث خطابه مباشرة لمشاهديها، حين توقف عن القاء كلمته فجأة وبدأ ينظر إلى الأعلى عند سماع ما يشبه صوت رصاصة أو انفجار ما، بحسب ما يظهر في فيديو يظهر فيه عسكريون ومدنيون كانوا من حوله، بعضهم من الحرس الرئاسي، وأدركوا معه للحال أن محاولة اغتيال استهدفته بطائرة "درون" من دون طيار.

سريعا بادر أفراد من الحرس الرئاسي لاحاطته بدروع مضادة للرصاص، ونقلوه من المكان إلى حيث اختفى أثره، في وقت ظهر عشرات من الجنود في فيديو آخر، هو بعد الفقرة أدناه، وهم يهرولون بعيدا عن المكان الذي كانوا فيه، بعد أن أدركوا أيضا أن ما حدث كان ما أكده وزير الاتصال الفنزويلي Jorge Rodriguez فيما بعد، وهو أن محاولة اغتيال استهدفت الرئيس الذي ظهر في الفيديو متضخم الصدر، كما وكأنه كان يضع خلف ثياب صدره سترة مضادة للرصاص.