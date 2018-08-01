الاهلي يستعرض والوحدة ينتصر بسهولة والشعب يعادل مايو في دوري اندية الامانة للناشئين

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حسم التعادل الايجابي بهدفين لمثليهما مباراة ناشئين شعب صنعاء و22 مايو في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مايو بافتتاح الجولة الاولى من دوري اندية امانة العاصمة لكرة القدم الذي ينظمه فرع اتحاد اللعبه بالامانة .
وضع اسامه الحميري شعب صنعاء في المقدمة عند الدقيقة ال 30 وادرك محمد الاغبري التعادل لمايو عند الدقيقة 45 ، قبل ان يسجل عماد شرف الدين الهدف الثاني لمايو عند الدقيقة ال61 ، لكن محيي الدين الضبيبي خطف التعادل لشعب صنعاء والمباراة تلفظ انفاسها الاخيرة .
وفي مباراة اخرى حقق وحدة صنعاء فوزا سهلا على نظيره اليرموك باربعة اهداف دون رد .
اهداف الوحدة سجلت عبر عبدالرحمن الشامي (هاتريك) وعبدالعزيز الجعدي .
وفي المباراة الثالثة اثخن فريق الاهلي شباك منافسه الشرطه بعشرة اهداف دون رد سجلت عبر صبر عبدالرحمن2 ، واكرم العماقي 2 ، وسلمان السنيدار 2 ، وبواقع هدف لكلا من مازن القيز ومحمد علي وعمر سلمان وسامي الشرعبي .
دوري الاشبال
وفي فئة الاشبال احتسبت مباراة مايو والشعب لصالح مايو 3/0 لتاخر الشعب عن الحضور في موعد المباراة القانوني .
وتعادل وحدة صنعاءأ مع اليرموك أ بهدف لمثله، وخسر اليرموك في الفئة ب من الوحدة بثلاثية لعدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين .
وانتهت لقائي الشرطه واهلي صنعاء بالتعادل 1/1 و 0/0 في الفئتين أ ،ب .
وكانت البطولة انطلقت الخميس باقامة مباريات البراعم والشباب .