الذهب عند أدنى مستوياته منذ آذار 2017م

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انخفض الذهب لأدنى مستوياته في حوالى 17 شهراً اليوم (الجمعة)، بفعل ارتفاع الدولار مصحوباً بانخفاض العملة الصينية فيما يتوقع بعض المحللين تراجعاً أكبر للمعدن الأصفر.
وبحلول الساعة 09:41 بتوقيت غرينيتش استقر الذهب في المعاملات الفورية من دون تغير يذكر عند 1207.56 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 آذار (مارس) 2017 عند 1204 دولارات للأوقية. وفي الأسبوع، انخفض الذهب حوالى 1.4 في المئة.
وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1215.70 دولار للأوقية اليوم.
وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسة وتجاوز أعلى مستوياته في 14 شهراً مقابل اليوان الصيني في الوقت الذي دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين العملة الأميركية.
وتلقى الدولار أيضاً الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 15.32 دولار للأوقية، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي في أطول سلسلة خسائر تتكبدها منذ أواخر العام 2000 على الأقل.
وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 823.49 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 914.50 دولار للأوقية بيد أن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة على أساس أسبوعي.