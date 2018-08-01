صفقات ثلاثة لاعبين قد تزلزل سوق الانتقالات والابرز «مودريتيش» الى «يوفنتوس»

الخميس 02 أغسطس-آب 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صحف

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تواصل مختلف الأندية جهودها لتدعيم صفوفها استعداد للموسم الجديد، وتداولت مختلف التقارير الصادرة الأربعاء أخبارا عن بداية تحركات باتجاه عقد صفقات قد تكسر أرقاما بارزة في تاريخ الانتقالات.

وذكرت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن إريك أبيدال المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة عقد لقاء سريا في لوس أنجلوس مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

وأوضحت الصحيفة -التي انفردت في وقت سابق بخبر انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس- أن أبيدال طرح على بوغبا فكرة الانتقال إلى برشلونة، وذلك ضمن خطط النادي لتعويض رحيل القائد أندريس إنيستا.

ويسعى نادي برشلونة للاستثمار في المشاكل التي تواجه بوغبا مع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى النادي الكتالوني.

من جانب آخر، ذكرت شبكة سكاي إيطاليا وصحيفة "لاغازيت ديلو سبورت" أن نادي إنتر ميلان يخطط للتعاقد مع نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في صفقة ضخمة قد تغري اللاعب بترك ريال مدريد والسفر إلى إيطاليا للالتحاق بزميله السابق كريستيانو رونالدو المنضم إلى يوفنتوس.

وأوضحت المصادر أن مودريتش أبدى اهتماما بعرض إنتر ميلان، خاصة أن النادي يضم في صفوفه عددا من زملائه في المنتخب الكرواتي أبرزهم يفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.

بدورها أكدت صحيفة ماركا أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو طلب من إدارة ناديه التعاقد مع ثنائي ريال مدريد غاريث بيل وتوني كروس.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الإنجليزي نقلت الطلب إلى إدارة النادي الملكي التي أبدت رفضا قاطعا للتخلي عن اللاعبين باعتبارهما عنصرين أساسيين في الفريق.

كما ذكرت الصحيفة أن الحديث عن مغادرة مودريتش لريال مدريد يبقى مجرد حلم، لأن النادي لن يقبل بأي ثمن لبيع أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة.