بقيمة 200 مليون دولار..تركيا تمنح تونس خط تمويل يخصص لقطاعي الدفاع والأمن

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منحت تركيا الحكومة التونسية، الأربعاء، خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار (200 مليون دولار) يخصص لقطاعي الدفاع والأمن.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التونسي زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب التركي عمر فاروق دوغان، سفير تركيا في تونس.
وقال العذاري في تصريحات إعلامية عقب توقيع الاتفاق تابعتها وكالة الأناضول، إن "خط التمويل سيكون بشروط تفضيلية، بنسبة فائدة 1.5 بالمائة وعلى فترة سداد 10 سنوات، منها 6 أشهر إمهال".
وأضاف أن "التمويل سيخصص لقطاعات حيوية بهدف تأمين البلاد من كل المخاطر التي تهددها، خاصة المرتبطة بالإرهاب".
وزاد: "التمويل سيفتح الباب نحو استثمارات صناعية مباشرة في قطاع الدفاع.. وفد تركي رفيع المستوى كان قد زار تونس مؤخرا بهدف إطلاق مؤسسات صناعية دفاعية".
من جانبه، قال دوغان إن "التمويل كان قد وعد به الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى تونس في ديسمبر / كانون الأول الماضي".