بهدف الحفاظ على سعر العملة الوطنية.. المركزي اليمني يصدر عددا من القرارات الهامة

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_سبأ

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اقر مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعاته اليوم بعدن سحب الدفعه الاولي من الوديعه السعودية لتغطية الاعتمادات البنكية للمواد الاساسية بمبلغ وقدرة20 مليون و428 الف دولار .

كما اقر الدفعة الثانية من طلبات البنوك لتغطية الاعتمادات من الوديعة السعودية واستكمال اجراءاتها وفقا للاليات المعتمدة والموافقة على اصدار شهادة الايداع للبنوك التجارية بنسبة فائدة 17 بالمائة.

ووافق مجلس إدارة البنك على إصدار سندات حكومية بنسب فائدة تصل الى 12 بالمائة ولفترات مختلفة من سنة الى ثلاث سنوات واصدار ودائع الوكالة للبنوك الاسلامية بصافي ربح عند البيع بنسبة 13 بالمائة وبحسب الاليات المقرة من هيئات الرقابة الشرعية.

واقر الاجتماع تقرير قطاع الرقابة في البنك المركزي ونتائج النزول الميداني للفرق الفنية للتفتيش على محلات الصرافة واغلاق جميع المحلات المخالفة واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

ودعا مجلس إدارة البنك جميع المواطنين والتجار لعدم الانجرار وراء الدعاية التي تعمد البعض نشرها، والمغالاة فى اسعار العملات الاجنبية مما يسبب اضرار اقتصادية كبيرة لجميع المواطنين فى كافة انحاء اليمن.

وأكد التزام البنك المركزي بتغطية الاعتمادات المستوفاه للشروط للمواد الاساسية المحددة بتمويل من الوديعة السعودية البالغه اثنين مليار دولار والصادرة.

كما أكد ان جميع اليات الصرف من الوديعة السعودية اصبحت منفذة وتتسم بالسهولة واليسر فى اطار الشروط الموضوعه من قبل البنك المركزي وبتعاون وتفاهم مشترك مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.