مقتل «ابو الزهراء» في البيضاء

الثلاثاء 31 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 31 يوليو / تموز 2018م بمصرع مشرف أمني لمليشيات الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن) .

وقالت المصادر لمأرب برس ان القيادي في مليشيا الحوثي المدعو «ابو الزهراء علي العباسي»وهو مشرف امني للمليشيات لقي مصرعه في مديرية الشرية بالبيضاء ، واثنين من مرافقيه جراء انفجار قنبلة يدوية بهم اثناء اجتماعهم في احد المنازل بمنطقة آل السلالي .

كما اصيب صاحب المنزل بجروح جراء الانفجار .