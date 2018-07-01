مقتل «ابو الزهراء» في البيضاء

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افادت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 31 يوليو / تموز 2018م بمصرع مشرف أمني لمليشيات الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن) .
وقالت المصادر لمأرب برس ان القيادي في مليشيا الحوثي المدعو «ابو الزهراء علي العباسي»وهو مشرف امني للمليشيات لقي مصرعه في مديرية الشرية بالبيضاء ، واثنين من مرافقيه جراء انفجار قنبلة يدوية بهم اثناء اجتماعهم في احد المنازل بمنطقة آل السلالي .
كما اصيب صاحب المنزل بجروح جراء الانفجار .