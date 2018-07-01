الجزائري محرز يحصل على الضوء الأخضر لخوض مباراة درع المجتمع

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حصل الجناح الدولي الجزائري رياض محرز على الضوء الأخضر لخوض لقاء الأحد الذي يجمع فريقه الجديد مانشستر سيتي بتشلسي في مباراة درع المجتمع التي تسبق انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وكشف سيتي ان في إمكان محرز الذي انضم الى بطل الدوري الممتاز في يوليو من منافسه المحلي ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني ما أكبر صفقة في تاريخ الناديين، معاودة تمارينه استنادا الى الفحص الذي خضع له.
وتعرض الجزائري البالغ 27 عاما للاصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة الأخيرة لفريقه الجديد في كأس الأبطال الدولية الودية ضد بايرن ميونيخ الألماني (3-2) في ميامي الأميركية.