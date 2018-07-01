نجاح أمني جديد للأجهزة الأمنية بمأرب .. الحوثيون يخسرون أحد أسرار صمودهم في الجبهات

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب - اليوم الاثنين - شحنة جديدة من مادة الحشيش المخدر، تحتوي على 44 كيلو جرام ؛ كانت مخفية على متن سيارة أجرة بطريقة احترافية.

وأكدت إدارة شرطة محافظة مأرب أن الشحنة التي تم ضبطها بإحدى النقاط الأمنية في الخط الرابط بين صنعاء ومأرب، تحمل ختم مجلس الشباب بيروت وكانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي بصنعاء.

وتحدثت تقارير محلية وأجنبية عن قيام الحوثيين باستخدام المواد المخدرة ومنحها لمقاتليها , خاصة قبل القتال , مما يعطيهم الشجاعة والصمود وكان أخر تقرير دولي قد تحدث عن ذلك ما تقلته قناة فوكس نيوز الامريكية .

من جانبه أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف باليقظة الأمنية العالية الذي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في مأرب، وما تحققه من نجاحات متواصلة ومستمرة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.

كما أوضح مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني أن النجاحات التي تحققت هي نتاج طبيعي لما تبذله العيون الساهرة من جهود عظيمة وجبارة في تأمين المحافظة، وضبط العصابات الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون والمتورطة في عمليات التهريب والتعاون مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية في محافظ مأرب أحبطت العديد من محاولات تهريب الحشيش والأسلحة والأدوية المنتهية والعملات المزيفة التي كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.