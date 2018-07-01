المبعوث الاممي يكشف عن الدولة التي يمكن ان توقف الحرب في اليمن

الإثنين 30 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 مساءً / مارب برس - صنعاء

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كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن، مارتن غريفيث، عن الدولة العربية الوحيدة التي بإمكانها إيقاف الحرب في اليمن.

وأعرب غريفيث، عقب استقبال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح له، أمس الأحد، عن أمله في تحقيق السلام في البلد العربي خلال أغسطس/آب المقبل، قائلا: "لا أعتقد أننا سننجح في وقف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي لها من دون مساعدة الكويت وخبرتها"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال غريفيث إنه "أطلع أمير الكويت على آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بالأزمة اليمنية، مضيفا: أن "الأمير والحكومة الكويتية استضافا، قبل عامين، الأطراف اليمنية لمدة 100 يوم في محادثات السلام بينهم".

وتابع: "رغم عدم توصل هذه المحادثات إلى اتفاق سلام آنذاك، لكنها حددت المسار نحو السلام، الذي نأمل في تحقيقه في اليمن، في غضون الشهر المقبل.

وقال المبعوث الأممي إن "أجزاء كثيرة من العالم تشهد صراعات مثلما تشهده المنطقة، بيد أن من المميز وغير العادي أن نجد رجلا كأمير الكويت يكرس جل جهوده من أجل السلام".

ومضى قائلا: "لا أعتقد أننا سننجح في وقف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي لها من دون مساعدة الكويت وخبرتها".